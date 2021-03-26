مصدر بالأهلي لمصراوي: لن نتعجل عودة معلول.. ولا مشاكل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد مصدر بالجهاز الفني للأهلي عدم وجود أزمات مع التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الذي يخضع لبرنامج تأهيلي في بلاده.

وقال مصدر بالأهلي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه لا يوجد أي أزمات أو مشاكل مع علي معلول، مشيرا إلى أنه يؤدي برنامجه التأهيلي في تونس بناء على إذن واتفاق مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي.

وأضاف المصدر أن الجهاز الطبي بالأهلي ينسق ويتابع حالة علي معلول مع طبيب المنتخب التونسي وتطوراتها وموعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي للاستشفاء من إصابة مزق في العضلة الخلفية.

وأوضح: "اللاعب سبعود للقاهرة نهاية الشهر الجاري، لن نضغط على اللاعب للعودة للتدريبات، نحن بحاجه إلى جهودة دون شك خاصة في المباريات المقبلة، ولكننا نعرف قيمته وقدره ومدى حرصه على التواجد".

وأكد: "لن نجازف بعلي معلول إلا حين يكون جاهزاً بنسبة تفوق 100% للعودة للملاعب".

وأشار المصدر إلى أن معلول يعد أحد أهم وأبرز العناصر في الأهلي، مؤكدا أنه يتمنى تواجده مع الفريق في مباراة سيمبا التنزاني التي ستقام بالقاهرة يوم 9 إبريل المقبل في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وواصل: "إذ لم يكن معلول جاهزاً بنسبة 100% لن نكون أداة ضغط عليه، لأن هناك مباريات أقوى وأهم، من بينها مواجهة الزمالك بالدوري".

وتعرض معلول للإصابة من جديد بمزق في العضلة الخلفية، ليسافر إلى بلاده لتنفيذ برنامج تأهيلي هناك مع طبيب المنتخب التونسي.

يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة المريخ السوداني يوم 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال إفريقيا.