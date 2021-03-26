جلسة علاجية لوليد سليمان في مران الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أدى وليد سليمان لاعب الأهلي جلسة في "الجيم" على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة.

واكتفى وليد سليمان بأداء "جلسة جيم" ضمن البرنامج الخاص بتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق خلال المباريات المقبلة، وفقا للرؤية الفنية.

وكان سليمان شارك في ودية الأهلي أمام فريق الشباب أمس الخميس، بعد الاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.

من جانبه، عقد المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني جلسة منفردة مع ناصر ماهر، لاعب الفريق، على هامش المران.

وجاءت جلسة موسيماني مع ناصر ضمن الجلسات التحفيزية التي يعقدها المدير الفني مع اللاعبين، سواء بشكل جماعي أو فردي.

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي بعد ودية أمس، والتي أعقبها إجراء تقسيمة لتجهيز جميع اللاعبين.

وخاض الفريق بعض الفقرات التدريبية الخفيفة تحت قيادة رانجواجا مخطط الأحمال.

وحرص موسيماني على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في بعض الأمور الفنية.

يُذكر أن الأهلي سيتوجه إلى السودان يوم 31 مارس الجاري استعدادا لمواجهة المريخ يوم 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.