رسميًا.. منتخب مصر يعلن حجم إصابة حمدي فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف محمد أبوالعلا، طبيب منتخب مصر، حجم الإصابة التي تعرض لها حمدي فتحي لاعب الاهلي خلال مشاركته في مواجهة كينيا أمس الخميس بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال أبوالعلا، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة إن إصابة حمدي فتحي عبارة عن شرخ في إحدى عظمتي الذراع "الكعبرة".

وأضاف أن اللاعب خضع لآشعة عقب عودة بعثة المنتخب من كينيا في أحد المستشفيات المتخصصة القريبة من المطار.

وعادت بعثة المنتخب إلى القاهرة صباح اليوم الجمعة على متن الطائرة الخاصة، قادمةً من العاصمة الكينية نيروبي بعد تأهل المنتخب رسميًا إلى نهائيات أمم أفريقيا بالتعادل مع كينيا 1-1.

يُذكر أن منتخب مصر بقيادة حسام البدري سيواصل معسكره المغلق بالقاهرة استعدادًا لمواجهة جزر القمر يوم الاثنين المقبل في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.