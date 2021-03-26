جماهير ليفربول مستائه من ساديو ماني ..أعرف السبب

ياسر رشاد - القاهرة - آثار ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي، غضب جماهير فريقه، بسبب صورة له برفقة الحاج ضيوف أسطورة منتخب السنغال.

كان ساديو ماني نشر صورة له مع الحاج داخل الجمانيزيوم، أمس الخميس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام"،

وكتب:" مع أفضل لاعب سنغالي".

وقالت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أن صورة ساديو ماني مع الحاج ضيوف داخل صالة ألعاب رياضية، أثارت غضب جماهير ليفربول على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضافت الصحيفة، أن جماهير ليفربول غاضبة من ساديو ماني بسبب تباهيه بصورته مع الحاج ضيوف صاحب الماضي القبيح مع الريدز، وخناقاته المتكررة مع جيرارد عندما كان لاعبا في صفوف الفريق.

ويستعد ساديو ماني رفقة منتخب السنغال، لمواجهة الكونغو اليوم الجمعة، في السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات بطولة الأمم الأفريقية.