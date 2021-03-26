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وفاة المدرب الأردني راتب العوضات

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ياسر رشاد - القاهرة - توفي  الأردني راتب العوضات مدرب ولاعب الفيصلي الأردني السابق، اليوم الجمعة، بعد معاناته مع مرض السرطان.

ونعى نادي الفيصلي العوضات بعد وفاته ، وكتب النادي على صفحته بموقع التواصل

الإجتماعي "فيسبوك": "ببالغ الحزن والأسى ينعى مجلس إدارة النادي الفيصلي والجهاز الفني والإداري واللاعبين والجماهير، وفاة لاعبنا السابق والمدرب الوطني راتب العوضات ، بعد صراع مع المرض ، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته مع الانبياء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان ".

ومثل العوضات المنتخب الأردني ونادي الفيصلي كلاعب، ودرب الفريق أيضًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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