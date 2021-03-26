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زيدان يحدد موقف "هازارد"مع ريال مدريد

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ، أن يرفض بيع هازارد خلال الصيف المقبل، لتوفير الأموال لضم مبابي من باريس سان جيرمان أو هالاند من

بوروسيا دورتموند. 

وقالت تقارير صحفية إلى أن زيدان يثق في قدرة هازارد على تخطي المشاكل التي يعاني منها بسبب الإصابات المتكررة، والتألق

بقميص ريال مدريد. 

وأضافت  أن زيدان يرغب في تدعيم هجوم ريال مدريد، لكن دون بيع هازارد. 

وغاب هازارد عن ريال مدريد في معظم مباريات الفريق هذا الموسم، بسبب الإصابات المتكررة. 

 وشارك في 9 مباريات فقط في ، سجل خلالهما هدفين.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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