تطورات تجديد عقد ديبالا مع يوفنتوس

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، بأن تطورات مفاوضات تجديد عقد باولو ديبالا مع يوفنتوس خلال الفترة الماضية.

أشارت صحيفة "كورييه ديللو سبورت" الإيطالية، بأن مفاوضات تجديد عقد ديبالا مع ناديه يوفنتوس وصلت لطريق مسدود بعض

الوقت، والذي ينتهي عقده في صيف 2022.اضافت الصحيفة، بأن اللاعب كان قريبًا في عام 2019، من الرحيل عن اليوفي إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام، ولكن النادي رفض التفريط فيه حينها.وواصلت، بأن ديبالا كلف النادي 6 ملايين يورو عند ضمه، مشيرة إلى أن أي عرض كبير قد يعجب النادي ويوافق على رحيله، بينما لا يفكر ديبالا سوى في العودة إلى التدريبات وانه يرغب بالتركيز مع الفريق فيما تبقى من الموسم.