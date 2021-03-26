راحة سلبية للاعبي الأهلي.. غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفريق راحة من التدريبات غدًا السبت، على أن يستأنف مرانه صباح بعد غد، ضمن التحضيرات لمواجهة المريخ المقرر إقامتها في السودان يوم 3 أبريل المقبل،في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وخاض الفريق الأول تجربة ودية أمام فريق الشباب أمس؛ لتجهيز جميع اللاعبين، وأدى تدريبات استشفائية صباح اليوم على ملعب التتش استمرت لمدة ساعة؛ للتخلص من الإجهاد العضلي.
وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد قرر تكليف خالد الدرندلي، أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في رحلة السودان المقرر لها يوم 31 مارس الجاري لمواجهة المريخ.