وزير الرياضة ومحافظ الفيوم يفتتحان معرض الحرف اليدوية بنادى الزهور

ياسر رشاد - القاهرة - قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة، يرافقة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، والمستشار محمد الدمرداش رئيس مجلس إدارة نادى الزهور الرياضي، بافتتاح معرض الحرف اليدوية والتراثية لمحافظة الفيوم والذي يعقد بنادي الزهور في التجمع الخامس خلال الفترة من (٢٦-٢٨) مارس الجاري، بمشاركة 18 عارض من أبناء وشباب المحافظة.

تضمن المعرض العديد من الفنون والصناعات الحرفية اليدوية ومنها ( منتجات المنسوجات , الخزف , الجلود , المنتجات الخشبية , أعمال الصدف , البروايز, التماثيل , النحاس , الخوص ، الفخار ، الفنون التشكيلية)

من جانبة أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذا المعرض يعد أستكمالاً لجهود وزارة الشباب والرياضة في تشجيع الشباب من أصحاب الحرف اليدوية والمساهمة في التسويق لها من خلال المعارض المنفذة بالمنشآت الشبابية والرياضية

التابعة للوزارة وذلك من خلال رعاية الفنون والصناعات الحرفية اليدوية قي مختلف محافظات الجمهورية.أضاف صبحى أن هذة المعارض التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع العديد من المؤسسات والجهات المختلفة تأتى في أطار توجيهات القيادة السياسية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التى تسعي جاهدة لإحياء الحرف اليدوية وفتح منافذ لتسويقها ومساعدة الشباب العاملين بها على تحويلها الى مشروعات انتاجية مما يدعم ذلك المنتج المحلي خاصة الحرف اليدوية والعمل علي تطويرها ودعمها.أوضح وزير الشباب أن الهدف الأسمي لهذا المعرض هو نشر ثقافة العمل الحر لدي الشباب والتشجيع على أظهار المهارات الحرفية للصناعات اليدوية لمختلف شبابنا العاملين في مجالات الصناعات اليدوية.تحدث صبحي مع الشباب العارضين حول رؤهم المختلفة ومقترحاتهم لتنشيط صناعه الحرف اليدوية والتراثية وسبل تعريف الشباب المصري بتاريخ هذا الصناعات المختلفة بالمحافظات كافة وآلية تسليط الضوء عليها مما يعززها ويرتقي بها مرة أخري لتعود لسابق عهدها.أشار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ان هذا المعرض يلقي اهتماما شديدا من قبل المحافظة خاصه انه يقوم بالترويج وتعريف الشباب بالحرف اليدوية والتراثية التى تشتهر بها محافظة الفيوم على مر عصورها المختلفة.أعلن الأنصاري عن سعادته البالغة بالتعاون المثمر الدائم مع وزارة الشباب والرياضة مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون في مجالات شبابية ورياضية مختلفة بما يعود بالنفع والإيجاب على شبابنا من مختلف محافظات الجمهورية بشكل عام والفيوم بشكل خاص.وعلي هامش زيارتة لنادى الزهور في التجمع الخامس تفقد وزير الشباب والرياضة المنشآت والملاعب المختلفة الخاصة بالنادى من ملاعب تنس ، كرة قدم ، صالات مغطاة ، المبنى الاجتماعى ، مجمع حمامات السباحة ، الأكاديميات الرياضية لمختلف الألعاب للاطمئنان على جاهزية النادى في جوانبه المختلفة.