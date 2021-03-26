ليفربول يبحث عن بديل فينالدوم بالدورري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، بأن جويدو رودريجيز لاعب وسط فريق ريال بيتيس ضمن اهتمامات ليفربول الصيفية.

أشار موقع "توديو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن ليفربول يسعى لضم رودريجيز لاعب بيتيس، بعد اقتراب جورجينيو

فينالدوم وسط الريدز ، من الرحيل لـ برشلونة بعد انتهاء عقده.

وواصل الموقع، بأن ارسنال ضمن الاندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب

، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 69 جنيه إسترليني مع ناديه للرحيل.

ويبلغ الارجنتيني رودريجيز 28 عامًا ، وخاض 28 مباراة مع بيتيس، و10 مع المنتتخب الأرجنتيني.

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جويدو رودريغيز

جويدو رودريجيز