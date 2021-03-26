شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يعلق على تصرف محمد صلاح مع لاعبي كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تعليقاً على تصرف نجم مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح الجمعة 26- 1- 2021 بعد مشاعره الطيبة مع لاعبي كينيا عقب مواجهة المنتخبين الخميس في تصفيات أمم أفريقيا والتى انتهت بالتعادل 1-1 .

وتوجه محمد صلاح إلى لاعبي كينيا فى غرف خلع الملابس قبل أن يواسيهم على عدم صعودهم لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2022 فى مشاهدة مثيرة لمعانى كرة القدم التى تبعث على التعاون بين الجميع .

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي كاف فيديو يظهر للفرعون المصري محمد صلاح وهو في غرفه تبديل ملابس منتخب كينيا يشجع اللاعبين عقب عدم نجاحهم في التأهل لنهائيات البطولة الأفريقية التي ستقام في الكاميرون 2022 .

كاف يعلق علي تصرف محمد صلاح مع لاعبي منتخب كينيا



وعلق موقع كاف بكتابة حوار بين الجانبين حيث قال نجوم كينيا لمحمد صلاح: «شكرًا لك صديقنا تهانينا حظًا موفقًا في نهائيات كأس الأمم الأفريقية».

ليرد محمد صلاح: «حظًا موفقًا في المرة القادمة».

وعلق الكاف على ذلك بقوله: «نجم منتخب مصر يبعث بالروح التي نحب أن نجدها دائمًا في كرة القدم» .

وتأهل منتخب مصر الأول لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2022 المقرر إقامتها بالكاميرون بعد تعادله أمام نظيره الكيني بنتيجة 1-1 تحت قيادة حسام البدري مساء الخميس بمنافسات الجولة قبل الأخيرة للتصفيات.

ويحمل تأهل الفراعنة إلى أمم أفريقيا الرقم 25 منفرداً بالرقم القياسي من حيث المشاركة في المسابقة القارية.

كان منتخب مصر من أوائل المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا خلال النسخة الأولى في السودان عام 1975، رفقة كل من السودان وإثيوبيا.

وبات ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا على النحو التالي: