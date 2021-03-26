فورمولا واحد: الجزء الثاني من دليل السائقين

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





باريس: في ما يلي الجزء الثاني من دليل سائقي بطولة العالم للفورمولا واحد للعام 2021 الذي ينطلق نهاية الاسبوع الجاري في البحرين.

* ألبين

فرناندو ألونسو (إسبانيا)

عاد بطل العالم 2005 و2006 مع رينو إلى حبّه الأوّل بعد سنتين خاض فيهما غمار سباق 24 ساعة في لومان 24، رالي دكار وسباق 500 مايل في إنديانابوليس. يصرّ "الماتادور" انه يعيش أفضل مراحل مسيرته برغم بلوغه التاسعة والثلاثين، نفيه لمدة سنتين وجراحة في فكّه اثر حادث دراجة هوائية الشهر الماضي. كانت تجربته الأخيرة مريرة مع ماكلارين في 2018، لكنه يعتبر انه اصبح سائقا متكاملا الآن، اثر تتويجه مرتين في لومان مع تويوتا. لكنه عجز عن احراز لقب إندي 500، ليسير على خطى البريطاني غراهام هيل الوحيد المتوج بالألقاب الثلاثة النادرة وهي جائزة موناكو للفورمولا واحد (أو بطولة العالم)، لومان وإندي 500.

إستيبان أوكون (فرنسا)

يقول أوكون انه متحمس لاختبار تجربة الصعود إلى المنصة مرّة جديدة بعد حلوله ثانياً في جائزة البحرين. سريع، مصمّم، لا يخشى المعارك القاسية، وبعمر الرابعة العشرين يتوق لاحراز فوزه الأول، بعد تدرجه كبطل لبطولة جي بي 3 في 2015، واثبات نفسه مع فريقي مانور وفورس إنديا، بالاضافة الى اجازة لسنة كسائق احتياطي في مرسيدس.

* ألفاتاوري

يوكي تسونودا (اليابان)

بمقدوره تحقيق مفاجأة في موسمه الأول بحال انسحاب ادائه في تجارب البحرين التي سبقت باكورة الجولات إلى السباقات المقبلة. لم يتفوّق عليه سوى الهولندي ماكس فيرستابن وسجل أوقاتا أسرع من قدوته البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم. بالعودة إلى حلبة صخير يوم الأحد، يأمل في ترك انطباع إيجابي منذ البداية "لن أقلق حول ارتكاب الاخطاء. أريد فقط الهجوم". هو أوّل ياباني في حلبات الفورمولا واحد منذ كاموي كوباياشي في 2014. بطول 1,59 م، أقرّ انه اضطر للذهاب إلى صالة اللياقة البدنية لعجزه عن حمل رأسه بعد قيادة 123 لفة في تجارب أبوظبي في كانون الاول/ديسمبر الماضي. اختير ابن العشرين افضل سائق صاعد من قبل الاتحاد الدولي للسيارات، بعد حلوله ثالثا الموسم الماضي في بداياته ضمن بطولة فورمولا 2 مع فريق كارلين البريطاني.

بيار غاسلي (فرنسا)

بعد سنة من انزاله إلى تورو روسو الفريق الرديف لريد بول، استهل نجاحه باحراز سباق فوضوي على حلبة مونتسا الإيطالية، ليتوّج مرة ثانية في مسيرته. احتاج غاسلي (25 عاما) للوقت للتعافي من زمالة قاسية إلى جانب النجم الهولندي ماكس فيرستابن في ريد بول، وسيحاول بطل جي بي 2 في موسم 2016 متابعة مستواه الجيد في الموسم الماضي.

* أستون مارتن

سيباستيان فيتل (ألمانيا)

عاش بطل العالم أربع مرات موسما كارثيا مع فيراري، فحلّ في المركز الثالث عشر في ترتيب السائقين. لكن الألماني يحلم بلقب عالمي خامس مع فريق رايسينغ بوينت المعاد تسميته أستون مارتن. أقرّ انه لم يكن في أفضل حالاته في 2020، لكنه يعتبر انه تصالح مع نفسه. مع 53 انتصارا، يتفوّق عليه فقط العملاقان لويس هاميلتون وميكايل شوماخر. يعتقد السائق المخضرم انه قادر على استعادة امجاد الفريق البريطاني العائد إلى الفئة الأولى بعد غياب منذ 1960.

لانس سترول (كندا)

صحيح انه وصل إلى عالم الفئة الأولى نظرا لملكية والده لورنس سترول الفريق، لكن اداء ابن الثانية والعشرين اسكت الانتقادات، مؤكدا حقه في احتلال موقع على خط الانطلاق. سريع، تنافسي وشكّل ثنائيا قويا مع المكسيكي سيرخيو بيريس. خطف الانطلاقة من المركز الاول في اسطنبول، متفوّقا على هاميلتون في ظروف مخادعة. حلّ عاشرا الموسم الماضي مع 74 نقطة، وسيحاول التقدم أكثر هذا الموسم.

* ألفا روميو

كيمي رايكونن (فنلندا)

لم يكن هاميلتون محطّم الارقام القياسية الوحيد في 2020، إذ انطلق رايكونن في السباق رقم 323 في جائزة إيفل الكبرى على حلبة نوربورغرينغ. وصل إلى عالم الفئة الأولى بعمر الحادية والعشرين فقط مع ساوبر عام 2001، حصد بعدها لقب بطولة العالم في 2007 مع فيراري، ويخوض آخر أيامه في البطولة مع فريقه الأساس الذي غيّر اسمه. كان موسمه الأخير متواضعا فحلّ في المركز 16 بأربع نقاط فقط.

أنتونيو جوفيناتسي (إيطاليا)

تفوّق على زميله الأكثر شهرة الموسم الماضي. حلّ ابن الثامنة والعشرين وصيفا في بطولة جي بي 2 عام 2017 ويمكنه متابعة تطوره هذا الموسم بعد حلوله في المركز السابع عشر عامي 2019 و2020. خريج اكاديمية الناشئين في فيراري، سائق تجارب لفريق هاس، ثالث سائق لفيراري في 2017 وسائق تجارب لساوبر في 2018.

* هاس

ميك شوماخر (ألمانيا)

بعد تسع سنوات من السباق الأخير لوالده ميكايل، عاد اسم شوماخر إلى الحلبات، مع تدرّج ميك بطل الفورمولا 2 ليمثّل فريق هاس. يدرك نجل بطل العالم سبع مرات صعوبة المهام الملقاة على عاتقه. قال بطل العالم السابق الالماني نيكو روبزرغ "ليس سهلا ان تكون +نجل فلان+. مع ميك، تبدو الأمور أكثر صعوبة بعشرات المرات، لأن حقبة ميكايل ليست بعيدة وكان أكثر نجاحا (من والده كيكي روزبرغ)".

نيكيتا مازيبين (روسيا)

ثاني السائقين الشبان هذا الموسم هو نيكيتا ابن الثانية والعشرين، نجل الملياردير دميتري مازيبين، المدير غير التنفيذي في شركة أورالكالي الروسية، الشريك الرئيس في فريق هاس. حجز موقعه بعد انتهاء تحقيق حول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهره يقوم بمحاولة غير مرغوبة للمس ثدي فتاة ترافقه في السيارة.

* وليامس

جورج راسل (بريطانيا)

في موسمه الثاني، اصبح راسل مشروع نجم بعد حلوله بدلا من هاميلتون المصاب بكورونا في جائزة البحرين الموسم الماضي وتفوّقه على فالتيري بوتاس في تجارب الجمعة. كاد ابن الثالثة والعشرين يسرق الانظار في السباق لولا دخول متعثر إلى مرآب الصيانة وانثقاب في اطاره، فحلّ تاسعا. مع تغيير مالك الفريق وحلول بطل العالم السابق جنسون باتون في مركز كبير المستشارين، يخوض الموهوب راسل موسمه بآمال مرتفعة.

نيكولاس لطيفي (كندا)