شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الإجهاد العضلي بالتدريبات الاستشفائية قبل رحلة السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات استشفائية صباح اليوم الجمعة، للتخلص من الإجهاد العضلي بعد ودية أمس أمام فريق الشباب بالنادي، والتي أعقبها إجراء تقسيمة لتجهيز جميع اللاعبين.
وخاض الفريق بعض الفقرات التدريبية الخفيفة تحت قيادة «رانجواجا» مخطط الأحمال، وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في بعض الأمور الفنية.
ويتوجه الأهلي إلى السودان يوم31 مارس الجاري، استعدادا لمواجهة المريخ المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على العودة لسياسة التدوير بين اللاعبين خلال الفترة القادمة، للتعامل مع ضغط المباريات الكبير الذي ينتظر الفريق الأحمر بعد استئناف المسابقات وعقب نهاية التوقف الدولي لظروف مشاركة منتخب مصر في التصفيات الأفريقية، وخشية من تعرض المجموعة الأساسية للإجهاد والإصابات.
ويحاول موسيماني ومعاونيه استغلال عودة عدد من اللاعبين المصابين في تطبيق سياسة التدوير مثل وليد سليمان وناصر ماهر ومن قبلهما صلاح محسن، بخلاف ترقب أكثر من لاعب للمشاركة الأساسية مثل سعد سمير ورامي ربيعة وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام ووالتر بواليا.