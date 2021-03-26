شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الإجهاد العضلي بالتدريبات الاستشفائية قبل رحلة السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات استشفائية صباح اليوم الجمعة، للتخلص من الإجهاد العضلي بعد ودية أمس أمام فريق الشباب بالنادي، والتي أعقبها إجراء تقسيمة لتجهيز جميع اللاعبين.

وخاض الفريق بعض الفقرات التدريبية الخفيفة تحت قيادة «رانجواجا» مخطط الأحمال، وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في بعض الأمور الفنية.

ويتوجه الأهلي إلى السودان يوم31 مارس الجاري، استعدادا لمواجهة المريخ المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على العودة لسياسة التدوير بين اللاعبين خلال الفترة القادمة، للتعامل مع ضغط المباريات الكبير الذي ينتظر الفريق الأحمر بعد استئناف المسابقات وعقب نهاية التوقف الدولي لظروف مشاركة منتخب مصر في التصفيات الأفريقية، وخشية من تعرض المجموعة الأساسية للإجهاد والإصابات.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين لأنه مُقدم على خوض 8 مباريات في شهر أبريل سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، وهو ما يجعل الجهاز الفني متخوفا من تعرض لاعبيه للإصابات، لاسيما أنه يخوض تحديات قوية مثل مباراتيه الإفريقيتين ضد المريخ السوداني وسيمبا التنزاني ومواجهة الزمالك بقمة الدوري.

ويحاول موسيماني ومعاونيه استغلال عودة عدد من اللاعبين المصابين في تطبيق سياسة التدوير مثل وليد سليمان وناصر ماهر ومن قبلهما صلاح محسن، بخلاف ترقب أكثر من لاعب للمشاركة الأساسية مثل سعد سمير ورامي ربيعة وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام ووالتر بواليا.