شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المنتخب يرفعون شعار "الروح الرياضية أولاً ".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع لاعبو المنتخب الوطني سواء الأول أو الأولمبي، شعار "الروح الرياضية أولاً وأخيراً" بعد الحالة الإيجابية التي ظهرت بين نجوم الأهلي والزمالك داخل معسكرات المنتخبات الوطنية، لتؤكد على قوة العلاقة بين اللاعبين وتنبذ كل أفكار التعصب بين الجماهير.

في معسكر المنتخب الأول التقط أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك صورة تذكارية مع زميليه بالمنتخب، محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الأهلي، ومحمد شريف مهاجم القلعة الحمراء، ورغم أن البعض ربط الصورة بوجود مفاوضات بين الأهلي وزيزو، إلا أن مسئولو القلعة الحمراء نفوا الأمر تماماً، وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر، أن أحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي لاعبا الزمالك لم يدخلا مطلقاً في حسابات الأهلي.



زيزو

وعلى الجانب الآخر في معسكر المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض أولمبياد طوكيو تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، ظهر إمام عاشور صانع ألعاب الزمالك، يحتفل مع زملائه بعيد ميلاد أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي، ليعكس صورة إيجابية بشكل كبير عن لاعب الزمالك الواعد.



امام عاشور وبيكهام

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، إقامة قرعة نهائيات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 يوم 21 أبريل المقبل، والتى يشارك فيها المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب.

ويترقب شوقي غريب معرفة المنتخبات والمدينة التى يقيم فيها الفريق قبل أن يبدأ مخاطبة نادي ليفربول بشأن مشاركة محمد صلاح نجم الريدز مع الفريق في الأولمبياد، بعدما وضع اسم صلاح ضمن قائمة مبدئية تضم 50 اسما تم إرسالها للجنة الأولمبية الدولية من أجل المشاركة في الأولمبياد.