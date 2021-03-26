شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يستعين بناشئى المقاولون لتدعيم الفريق الأول بسبب الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان عماد النحاس، المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، بعدد من نجوم قطاع الناشئين بالنادي لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال فترة التوقف الحالية، وذلك بعد زيادة الإصابات بين لاعبى الفريق فى الفترة الأخيرة وآخرهم هيثم الجوينى مهاجم المقاولون والذى أجرى جراحة فى الكتف.

ويرغب النحاس فى تجهيز الناشئين الذين تم تصعيدهم واكتساب الخبرات فى المرحلة الحالية ليكونوا جاهزين لدعم صفوف الفريق فى أى وقت، خاصة مع ضغط المباريات وظهور الإصابات العضلية والطويلة بين اللاعبين.

وكان المقاولون حقق الفوز على الجونة 2-1، والمقاصة بهدف نظيف، خلال المباراتين الوديتين اللتان خاضهما الفريق مؤخراً خلال فترة التوقف الدولى استعداداً لعودة الدورى العام.

ويواجه المقاولون العرب، نظيره الاتحاد السكندرى فى الخامس من أبريل المقبل بعد انتهاء فترة التوقف، فى أخر جولات الذئاب بالدور الأول من دورى الموسم الجاري.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 9 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 16 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 9 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.

من جانبه، أثنى المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على ثلاثى الفريق، حسن الشامى ومحمد سمير ومحمود أبو السعود، مؤكداً أنهم من أكثر اللاعبين عطاءً وجهداً مع المقاولون على المستطيل الأخضر، وطالبهم المشرف على الكرة بأن يكونوا قدوة لزملائهم ويوجهوهم للخروج بالمقاولون من نفق النتائج السلبية.