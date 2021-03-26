شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. منتخب مصر يخسر من الأرجنتين ودياً بثنائية باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 26 مارس 2008، خسر المنتخب الوطنى أمام ضيفه الأرجنتينى بهدفين نظيفين فى المباراة الودية التى أقيمت باستاد القاهرة وأدارها الحكم الجزائرى جمال حيمودى، فبعدما توج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا 2008، خاض الفراعنة مباراة مع الأرجنتين وخسرها بهدفين أمام راقصى التانجو بعدما سجل سيرخيو أجويرو هدفه الثانى دوليا وأحرز نيكلاس بندنر الهدف الثانى فى مرمى الفراعنة.

وبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من: "عصام الحضرى وأحمد فتحى وهانى سعيد ووائل جمعة وسيد معوض وأحمد حسن " عمر جمال ق 90 " ومحمد شوقى وحسنى عبد ربه ومحمد أبوتريكة " محمد فضل ق 81 " ومحمد زيدان " أحمد المحمدى ق 74 " وعماد متعب"

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

ويحافظ المنتخب الوطنى على نصيب الأسد من الأرقام القياسية فى بطولة الامم الأفريقية على مدار تاريخها، بتحقيقه اللقب 7 مرات على مدار تاريخ البطولة، فى صدارة المنتخبات الإفريقية الأكثر تحقيقا للقب بفارق بطولتين عن أقرب ملاحقيه منتخب الكاميرون الذى حقق البطولة 5 مرات.

كما يعد منتخب الفراعنة الفريق الوحيد الذى حقق اللقب 3 مرات متتالية بداية من البطولة التى أقيمت فى مصر عام 2006، ثم النسخة التى أقيمت فى غانا 2008، وانتهاء بالبطولة التى أقيمت فى أنجولا 2010.