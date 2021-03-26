شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين موسيماني وناصر ماهر على هامش مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جلسة منفردة مع ناصر ماهر، لاعب الفريق، على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم. وتأتي جلسة موسيماني مع «ناصر» ضمن الجلسات التحفيزية التى يعقدها المدير الفنى مع اللاعبين؛ سواء بشكل جماعى أو فردي. ويسعى المدرب الجنوب أفريقى لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، حيث خاض الفريق ودية أمس مع فريق الشباب بالنادي، وأدى مرانه صباح اليوم.

ناصر ماهر غائب عن مباريات الأهلى منذ فترة طويلة بسبب إصابته فى الكتف ويتمنى الجهاز الفنى جاهزيته الفنية ليكون فى أفضل صورة حتى يشارك مع محمد مجدى افشة فى وسط الملعب .

ويستعد الأهلى لمواجهة المريخ السوداني التى تقام يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة فى دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، قرر مسئولو نادى النجوم تأجيل أية مفاوضات بشأن التعاقد مع كريم فؤاد لاعب الفريق والمعار إلى إنبى لحين انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الحالي، لاسيما بعد دخول اللاعب اهتمام أكثر من نادى للتعاقد معه سواء الأهلى الذى يرغب فى ضم اللاعب أو إنبى الذى يرغب فى الحفاظ عليه بعد انتهاء الإعارة.

وأكد محمد الطويلة رئيس نادى النجوم أن المفاوضات على بيع كريم فؤاد معلقة لحين نهاية إعارته مع إنبى والتى تنتهى بنهاية مايو المقبل، بحيث يتم التفاوض على بيعه فى شهر يونيو حال عدم تفعيل إنبى بند شراء اللاعب مقابل 15 مليون جنيه بتاريخ ينتهى فى 31 مايو، أو بيعه لأى من الأندية الراغبة فى ضمه، ولكن سيستمر مع الفريق البترولى حتى نهاية الموسم.