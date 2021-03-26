شكرا لقرائتكم خبر عن المهدى سليمان حارس بيراميدز على تويتر: نفد الوقت وطفح الكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المهدي سليمان، حارس مرمى بيراميدز، مسلسل الغموض عبر مواقع السوشيال ميديا بتغريدة مثيرة للجدل على تويتر، فتحت من جديد ملف الأزمات التى شهدتها بداية الموسم الجاري بسبب إحالة أوراق حارس عرين الفريق إلى دكة البدلاء عقب التعاقد مع شريف إكرامي.

وكتب المهدي سليمان عبر حسابه الشخصي على تويتر، "نفد الوقت ونفد الصبر ونفدت كل سبل الاحتمال.. الكلام فى الوقت المناسب بدون حساب وإظهار كل الحقائق المدفونة قهراً وظلماً.. لقد طفح الكيل وفاض".



المهدي سليمان

وتأزمت علاقة المهدى سليمان في وقت سابق مع مسئولى بيراميدز، وتعرض اللاعب للإيقاف وتحويله للتحقيق بسبب صورة غامضة نشرها الحارس عبر حسابه الشخصي على تويتر، لم يفصح الحارس عن المقصود منها.

وحملت الصورة التى نشرها مهدي سليمان عبر حسابه حكمة مستوحاة من الغابة وعالم الحيوان، الأمر الذى دفع مسئولى بيراميدز لمعاقبة اللاعب باستبعاده من مواجهة الأهلى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى، والتى انتهت بالتعادل السلبى.



حكمة الغابة

اعتذر المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز، لإدارة الفريق، عن تغريدته السابقة، وكتب المهدي سليمان، حصل سوء تفاهم بيني وبين إدارة النادى بسبب تويته نزلتها وتفهمت بشكل غلط.

وأضاف حارس مرمى بيراميدز، بعتذر لإدارة النادى ولنادى بيراميدز لو اتفهمت بشكل تانى وكل الاحترام و تقدير لنادى بيراميدز .