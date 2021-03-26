شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يؤدي جلسة فى «جيم» الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جلسة فى «الجيم» على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وشارك وليد سليمان فى ودية الفريق الأول أمام فريق شباب الأهلى التى أقيمت أمس، بعد الاطمئنان على حالته، والتأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.

واكتفى سليمان بأداء «جلسة جيم» اليوم ضمن البرنامج الخاص بتجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق خلال المباريات المقبلة، وفقا الرؤية الفنية.

ويستعد الأهلى لمواجهة المريخ المقرر إقامتها يوم 3 أبريل المقبل فى السودان، ضمن منافسات الجولة الخامسة فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وفى سياق متصل، استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى على العودة لسياسة التدوير بين اللاعبين خلال الفترة المقبلة، للتعامل مع ضغط المباريات الكبير الذى ينتظر الفريق الأحمر بعد استئناف المسابقات وعقب نهاية التوقف الدولى لظروف مشاركة منتخب مصر فى التصفيات الإفريقية، وخشية من تعرض المجموعة الأساسية للإجهاد والإصابات.

ويرغب الجهاز الفنى للأهلي فى تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين لأنه مُقدم على خوض 8 مباريات فى شهر أبريل سواء فى الدورى أو دورى أبطال أفريقيا، وهو ما يجعل الجهاز الفنى متخوفا من تعرض لاعبيه للإصابات، لاسيما أنه يخوض تحديات قوية مثل مباراتيه الإفريقيتين ضد المريخ السودانى وسيمبا التنزانى ومواجهة الزمالك بقمة الدوري.

ويحاول موسيمانى ومعاونوه استغلال عودة عدد من اللاعبين المصابين فى تطبيق سياسة التدوير مثل وليد سليمان وناصر ماهر ومن قبلهما صلاح محسن، بخلاف ترقب أكثر من لاعب للمشاركة الأساسية مثل سعد سمير ورامى ربيعة وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام ووالتر بواليا.