وليد سليمان يؤدي جلسة فى «جيم» الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يؤدي جلسة فى «جيم» الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جلسة فى «الجيم» على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وشارك وليد سليمان فى ودية الفريق الأول أمام فريق شباب الأهلى التى أقيمت أمس، بعد الاطمئنان على حالته، والتأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.
واكتفى سليمان بأداء «جلسة جيم» اليوم ضمن البرنامج الخاص بتجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق خلال المباريات المقبلة، وفقا الرؤية الفنية.
ويستعد الأهلى لمواجهة المريخ المقرر إقامتها يوم 3 أبريل المقبل فى السودان، ضمن منافسات الجولة الخامسة فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
وفى سياق متصل، استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى على العودة لسياسة التدوير بين اللاعبين خلال الفترة المقبلة، للتعامل مع ضغط المباريات الكبير الذى ينتظر الفريق الأحمر بعد استئناف المسابقات وعقب نهاية التوقف الدولى لظروف مشاركة منتخب مصر فى التصفيات الإفريقية، وخشية من تعرض المجموعة الأساسية للإجهاد والإصابات.
ويرغب الجهاز الفنى للأهلي فى تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين لأنه مُقدم على خوض 8 مباريات فى شهر أبريل سواء فى الدورى أو دورى أبطال أفريقيا، وهو ما يجعل الجهاز الفنى متخوفا من تعرض لاعبيه للإصابات، لاسيما أنه يخوض تحديات قوية مثل مباراتيه الإفريقيتين ضد المريخ السودانى وسيمبا التنزانى ومواجهة الزمالك بقمة الدوري.
ويحاول موسيمانى ومعاونوه استغلال عودة عدد من اللاعبين المصابين فى تطبيق سياسة التدوير مثل وليد سليمان وناصر ماهر ومن قبلهما صلاح محسن، بخلاف ترقب أكثر من لاعب للمشاركة الأساسية مثل سعد سمير ورامى ربيعة وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام ووالتر بواليا.