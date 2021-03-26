شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يحصد 3 مكاسب شخصية بعد التعادل مع كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم التعادل والأداء المتراجع لمنتخب الفراعنة أمام كينيا فى مباراة الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2022، المقرر إقامتها بالكاميرون، إلا أن حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطني حصد أكثر من مكسب شخصي عقب ذلك التعادل بهدف لمثله في لقاء مصر وكينيا.

التأهل رسمياً لأمم أفريقيا

ضمن تعادل منتخب مصر مع نظيره الكينى بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت أمس الخميس، تأهل الفراعنة رسميًا لنهائيات كان 2022 للمرة الـ25 فى تاريخه معززًا رقمه القياسى، ليرفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 9 نقاط متساويًا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميًا.

المحافظة على السجل الخالى من الهزائم

رغم الانتقادات الكثيرة التى وجهت للجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، منذ توليه مسئولية الفراعنة فى 20 سبتمبر عام 2019، إلا أن البدرى رد فى المستطيل الأخضر على منتقديه، ليخوض سلسلة خالية من الهزائم مع المنتخب الوطنى حتى الآن، حيث كانت البداية كانت بمباراة بتسوانا ونجح المنتخب الوطنى تحت قيادة حسام البدرى فى الفوز بهدف نظيف، قبل أن يتغلب على ليبريا بذت النتيجة، وكان التعادل مع كينيا بهدف لمثله ثم التعادل سلبياً مع جزر القمر سبباً فى توجيه أسهم النقد صوب الجهاز الفنى للمنتخب.

واستعاد الفراعنة توازنهم بالفوز على توجو بهدف نظيف فى مباراة الذهاب، ثم الفوز فى لقاء الإياب خارج الديار بثلاثة أهداف مقابل هدف رغم غياب عناصر مهمة عن المنتخب مصل محمد صلاح ومحمد النني بعد إصابتهما بكورونا قبل تلك المباراة، وأخيراً تعادل الفراعنة مع كينيا ليضمنوا التأهل للكان.

وبلغ إجمالى مباريات منتخب مصر مع حسام البدرى 7 مباريات، فاز الفراعنة فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 مباريات، وسجل لاعبو المنتخب مع البدرى 8 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف.

مكافأة التأهل

يحصل حسام البدري على مكافأة مادية عقب تأهل المنتخب الوطني إلى كأس الأمم الأفريقية، حيث يحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة قدرها 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم أفريقيا 2022 ، وتنص لائحة المنتخب على حصول كل لاعب على إجمالى المكافآت التى حصل عليها اللاعبون عقب كل مباراة فى حال التأهل لأمم أفريقيا فى نهاية المشوار ليحصل كل لاعب على 200 ألف جنيه.