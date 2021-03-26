الامارات | "أبوظبي الرياضية".. سواريز يغادر الشارقة بشكل نهائي لأسباب صحية

شكرا لقرائتكم خبر عن "أبوظبي الرياضية".. سواريز يغادر الشارقة بشكل نهائي لأسباب صحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت "قناة أبوظبي الرياضية " أن لاعب الشارقة البرازيلي ويلتون سواريز يغادر الشارقة بشكل نهائي لاسباب طبية وأن النادي يبحث مع اتحاد الكرة إمكانية التعاقد مع لاعب جديد.

وخلت القائمة الأولية التي كان النادي قد اعلن عنها أخيرا تمهيدا للمشاركة في دوري أبطال آسيا وضمت 23 لاعبا، من أسم سواريز، علما أن الشارقة سيلعب في دوري أبطال آسيا ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه فرق تراكتوز الإيراني، وباختاكور الأوزبكي، والفائز من الوحدة السعودي أو القوة العراقي في لقاء الملحق.

وكان نادي الشارقة أعلن رسميا على صفحته عبر" توتير" أن ظروف صحية تبعد المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز عن القائمة الأولية لفريق الشارقة في دوري أبطال آسيا وأن إدارة شركة كرة القدم وبالتنسيق مع الجهاز الفني تدرس عدة خيارات قبل إعتماد القائمة النهائية.

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