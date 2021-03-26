شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: رحيل رمضان صبحي عن الأهلي جعلت فرصته للمشاركة مع المنتخب ضعيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عماد متعب مهاجم الأهلي السابق إن رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي ونجم الأهلي السابق أصبحت فرصه قليلة في الانضمام لمنتخب مصر بعد رحيله عن القلعة الحمراء .

وأوضح عماد متعب في تصريح له بقناة أون تايم سبورت عقب مباراة مصر وكينيا : « إذا لم تتم إصابة رمضان صبحي وتواجد مع المنتخب كان سيشارك تريزيجيه ومحمد صلاح وأفشة كما لعبوا أمام كينيا، فيما كان سيجلس رمضان صبحي على دكة البدلاء ».

وتعادل منتخب مصر مع كينيا بهدف لكل منهما أمس الخميس 25 مارس 2021 في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي لعبت على استاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبي .

وقال متعب : « لا أستطيع القول إن بيراميدز نادي ضعيف، لكنك كنت في الأهلي وكنت تحرز البطولات وكان أداؤك مختلفاً مع أكبر أندية مصر وأفريقيا مما انعكس على انضمامك للمنتخب في الفترات الماضية ».

وأتم :« حاليا رمضان صبحي ليس في فورمته الكبيرة التي كان فيها في الأهلي، نعم أحرز بعض الأهداف لكن هذا ليس كافياً، وتريزيجيه يلعب في الدوري الإنجليزي ويؤدي بكل قوة ونعرف حجم أهميته في وسط الملعب إضافة إلى محمد صلاح » .

وتأهل منتخب مصر الأول لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2022 المقرر إقامتها بالكاميرون بعدما تعادل أمام نظيره الكيني بنتيجة 1-1 تحت قيادة حسام البدري مساء اليوم الخميس بمنافسات الجولة قبل الأخيرة للتصفيات.

ويحمل تأهل الفراعنة إلى أمم أفريقيا الرقم 25 منفرداً بالرقم القياسي من حيث المشاركة في المسابقة القارية.

كان منتخب مصر من أوائل المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا خلال النسخة الأولى في السودان عام 1975، برفقة كل من السودان وإثيوبيا.

وبات ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا على النحو التالي:

مصر في المركز الأول 9 نقاط

جزر القمر في المركز الثاني 9 نقاط

كينيا في المركز الثالث 4 نقاط

توجو في المركز الرابع نقطتين.

وتأهل منتخب مصر برفقة نظيره جزر القمر إلى نهائيات أمم أفريقيا 2022 المقرر إقامتها في الكاميرون.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام جزر القمر بملعب القاهرة الإثنين المقبل 29 مارس في تمام السادسة مساءً بالجولة الختامية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا على زعامة المجموعة.