شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يحسم الجدل حول تخفيف عقوبة كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، الجدل حول تخفيف عقوبة محمود كهربا، بعد خلافه مع المدرب بيتسو موسيماني.



وقال عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية أن الأزمة لم تكن سهلة، موضحًا أنه بمجرد الانتهاء من تنفيذ العقوبة يوم 4 أبريل المقبل، سيعود كهربا للمران الجماعي بشكل طبيعي مثل أي لاعب.ل

وأكد عبدالحفيظ أنه لا مفاوضات لضم ثنائي الزمالك أحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي في الموسم المقبل، موضحًا أن البعض يردد هذا الكلام ولكنه غير صحيح.



وأكد مدير الكرة أن مسألة عودة رمضان صبحي نجم بيراميدز للأهلي مستقبلًا ليست قرارًا خاص به، وأمر لا يريد الحديث عنه، كون رمضان ليس لاعبًا في الأهلي، موضحًا أن أي لاعب اختار الرحيل عن الأهلي، سيحكم بصحة قراره من عدمه مستقبلً