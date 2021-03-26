شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يصالح محمد النني بالمشاركة أساسياً مع المنتخب أمام جزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدري، على إشراك محمد النني، لاعب الفراعنة المحترف في صفوف آرسنال، بصفة أساسية أمام جزر القمر، الاثنين المقبل، في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية. وأكد البدري في تصريحات عقب التعادل مع كينيا (1-1) الخميس، أنه سيجري بعض التعديلات على التشكيل أمام جزر القمر.

ووفقا لمصدر داخل المنتخب فالبدري اتفق مع جهازه المعاون، على الدفع بالنني أساسيًا، خاصةً بعد إصابة حمدي فتحي، بجانب منح طارق حامد بعض الراحة، لا سيما أن المنتخب ضمن الصعود لبطولة أمم إفريقيا.

وسيخوض اللقاء دون ضغوط. ويتصدر الفراعنة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر الوصيفة.

وتأهل منتخب مصر رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون 2022، بعد تعادله مع مضيفه كينيا بنتيجة (1-1) مساء امس على ملعب (نيايو ناشيونال) بالعاصمة الكينية نيروبي، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة السابعة.

تقدم محمد مجدي "أفشة" لصالح منتخب مصر في الدقيقة 2 وتعادل عبد الله حسن لأصحاب الأرض (65)، ولعب المنتخب الكيني منقوصا بعد طرد مدافعه أوتينو أومورو (70)، لاعتدائه بدون كرة على مصطفى محمد.

وصعد منتخب مصر لصدارة مجموعته، بعدما رفع رصيده بقيادة مدربه حسام البدري إلى 9 نقاط وتأهل رسميا للكان برفقة جزر القمر (9 نقاط)، بينما ودع منتخب كينيا بجانب توجو التصفيات، مهما كانت نتائج الجولة الأخيرة.