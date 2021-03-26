شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريق الفراعنة لصدارة المجموعة السابعة قبل مواجهة جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن منتخب مصر حسم تأهله بشكل رسمى لمنافسات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022 عقب تعادله مع المنتخب الكينى بهدف لكل فريق فى الجولة قبل الأخيرة للتصفيات الافريقية ، تفتش كتيبة حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر عن الفوز عندما تلاقى منتخب جزر القمر الاثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولى بالجولة الاخيرة للتصفيات بحثاً عن صدارة المجموعة السابعة.

وتنص لائحة الاتحاد الأفريقى "كاف" فى حالة تساوى المننتخبات فى النقاط على النظر للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف فى المواجهات المباشرة ثم الأهداف المسجلة فى المواجهات ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض فى المواجهات المباشرة.

ويملك منتخب مصر وجزر القمر كل منهما تسعة نقاط ولكن المنتخب الوطنى يتصدر بفارق الأهداف إذ يملك +3، بينما تملك جزر القُمر +2.

وحتى تتحقق صدارة المجموعة ينبغى أن ينهى منتخب مصر مباراته مع جزر القمر فائزاً بأى نتيجة من الأهداف أو متعادلا شريطة التعادل السلبى لأن الخسارة أو التعادل الايجابى تعنى تأهل جزر القمر متصدراً للمجموعة لتفوقها في هذه الحالة في المواجهات المباشرة بأفضلية الهدف خارج الأرض.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الكينى بهدف لكل منهما، في المباراة التى جرت بينهما أمس الخميس بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون على ستاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبى، وبهذه النتيجة تأهل منتخب مصر رسميًا لنهائيات كان 2022، للمرة الـ25 فى تاريخه معززًا رقمه القياسى.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 9 نقاط متساويًا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميًا.