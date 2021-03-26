شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تغييرات فى تشكيل المنتخب أمام جزر القمر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، إجراء تغييرات على تشكيل المنتخب فى المباراة المقبلة أمام جزر القمر فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 ، بحيث يمنح الفرصة للاعبين جدد لاكتساب الخبرات اللازمة مع المنتخب بجانب تحقيق الفوز فى نفس الوقت لتصدر المجموعة.

واستقر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، على الدفع بمحمد الننى نجم أرسنال الإنجليزى فى التشكيل الأساسى أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وسيكون الننى على حساب حمدى فتحى فى وسط الملعب.

كما سيمنح البدرى الفرصة لعلى جبر أو ياسر إبراهيم فى خط الدفاع بجوار محمود الونش بعد عودة أحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى إلى السعودية عقب مباراة أمس أمام كينيا فى الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية.

أما التغيير الثالث سيكون فى الناحية اليسرى للمنتخب، سواء بالدفاع بعبد الله جمعة من البداية بدلا من أحمد أيمن منصور لتفعيل الناحية الهجومية، او بالدفع بمحمد شريف من البداية على حساب تريزيجيه وهو ما لم يحسمه حسام البدرى حتى الأن.