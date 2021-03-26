شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تغييرات فى تشكيل المنتخب أمام جزر القمر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، إجراء تغييرات على تشكيل المنتخب فى المباراة المقبلة أمام جزر القمر فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 ، بحيث يمنح الفرصة للاعبين جدد لاكتساب الخبرات اللازمة مع المنتخب بجانب تحقيق الفوز فى نفس الوقت لتصدر المجموعة.
كما سيمنح البدرى الفرصة لعلى جبر أو ياسر إبراهيم فى خط الدفاع بجوار محمود الونش بعد عودة أحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى إلى السعودية عقب مباراة أمس أمام كينيا فى الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية.
أما التغيير الثالث سيكون فى الناحية اليسرى للمنتخب، سواء بالدفاع بعبد الله جمعة من البداية بدلا من أحمد أيمن منصور لتفعيل الناحية الهجومية، او بالدفع بمحمد شريف من البداية على حساب تريزيجيه وهو ما لم يحسمه حسام البدرى حتى الأن.
وتعادل منتخب مصر مع نظيره الكينى بهدف لكل منهما، في المباراة التى جرت بينهما أمس الخميس بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون على ستاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبى، وبهذه النتيحة تأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كان 2022، للمرة الـ25 فى تاريخه معززا رقمه القياسى.
ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.