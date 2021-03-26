شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. المصرى البورسعيدى بطلا لكأس السلطان لأول مرة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 26 مارس 1933 توج النادى المصرى البورسعيدى بالبطولة الرسمية الأولى فى تاريخه، وهى بطولة كأس السلطان حسين (الكأس السلطانية) التى حصل عليها الفريق البورسعيدى بعد فوزه على الأوليمبى السكندرى بهدفين لهدف فى المباراة التى جرت بينهما على ملعب ضاحية بورفؤاد.
تقدم الأوليمبى بهدف، إلا أن المصرى البورسعيدى تعادل عن طريق لاعبه ابراهيم بكير، ليلجأ حكم المباراة يوسف محمد إلى الوقت الإضافى ليحسم المصرى المباراة بهدف أحرزه أحد لاعبى الأوليمبى فى مرماه لتنطلق فرحة أبناء بورسعيد التى ظلت لأيام وأيام تحتفل بتحقيق تلك البطولة.
حضر المباراة 7000 مشجع بورسعيدى احتشدت بهم مدرجات ملعب بورفؤاد منذ الصباح الباكر، وأقيمت المباراة فى ظل ترتيبات أمنية مشددة دفعت حكمدارية بورسعيد لإلغاء أجازات ضباطها وأفرادها للتعامل مع هذا الحدث الجلل الذى دفع شركة قناة السويس العالمية لتخصيص 4 معديات لنقل جماهير المصرى إلى بورفؤاد منذ الصباح الباكر وقد بلغ ايراد المباراة 300 جنيه وهو مبلغ قياسى بكل تأكيد آنذاك.
شارك فى تحقيق تلك البطولة المدرب حسن الديب، واللاعبون : على مبروك حارس المرمى، عبد الرحمن فوزى، محمد حسن، السيد الحلبى، محمود زين العابدين، ابراهيم بكير، عبد العزيز المقدم، عبود الجمل، حلمى مصطفى، حسن الشامى، محمد تعلب ،عبده عبدون، عباس حمزة.