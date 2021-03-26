شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى للاعبى المنتخب: الفوز على جزر القمر ضرورى لتصدر المجموعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، مع اللاعبين أثناء عودة البعثة على الطائرة الخاصة قادمة من كينيا عقب مباراة أمس والتى انتهت بالتعادل 1-1 وتأهل مصر لأمم افريقيا 2022، وقال البدرى للاعبين :" كنا نتمنى الفوز على كينيا والعودة بالنقاط الثلاث ولكنى أعلم الظروف الصعبة التى أحاطت بالمباراة".

وتابع البدرى فى حديثه للاعبين: "الفوز على جزر القمر يوم الأثنين المقبل فى ختام التصفيات أمر ضرورى جدا من أجل تصدر المجموعة والتأكيد على أن منتخب مصر هو الأفضل والأجدر بالتأهل كأول المجموعة".

وعقب مباراة أمس، أدلى حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، بتصريحات صحفية قال فيها أن الفريق واجه بعض الصعوبات قبل مباراة أمس أمام كينيا فى تصفيات أمم افريقيا 2022، وعلى رأسها حالة الاجهاد التى ضربت اللاعبين وعدم مشاركة جميع اللاعبين فى التدريبات قبل السفر إلى كينيا ، موضحا:" الننى وتريزيجيه تدربا مرة واحدة فى القاهرة قبل السفر إلى كينيا على سبيل المثال، فكيف أدفع بالننى وتدرب معى مرة واحدة تقريبا قبل المباراة".

وتابع أن لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز يعانون من الاجهاد وضغط المباريات وهو ما أثر على مستواهم مع المنتخب، مضيفا أن نقص الأكسجين ايضا أثر سلبا على مستوى الفريق ككل.

وأضاف أن الهدف تحقق فى مباراة أمس وهو تحقيق نتيجة ايجابية والتأهل لأمم افريقيا، مشيرا إلى أنه سيبدأ على الفوز التفكير فى مباراة جزر القمر المقبلة.

واختتم أن تشكيل المنتخب فى المباراة المقبلة سيشهد بعض التغييرات لمنح الفرصة للاعبين جدد لاكتساب الخبرات اللازمة مع المنتخب.