شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور..محمد مجدى أفشة ملك الضربات القاضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رجل الضربات القاضية، بات اللقب المناسب لمحمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي ومنتخب الفراعنة، والذي حسم بمهارته الفردية، أكثر من مباراة صعبة، سواء مع الفريق الأحمر أو المنتخب الوطني، بعدما ساهم بشكل فعال مع زملائه في تأكيد تأهل الفراعنة إلى أمم أفريقيا المقرر إقامتها بالكاميرون 2022، بعد هدف مميز من تسديدة قوية في شباك منتخب كينيا خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله، ليحسم الفراعنة نقطة التأهل بأقدام أفشة.

لم يكن هذا هو أول الأهداف الحاسمة لأفشة سواء مع المنتخب أو الأهلي، فمن قبل ساهم أفشة في ثلاثية الفراعنة بشباك توجو خارج الديار ليحصد ثلاث نقاط هامة للمنتخب في مشوار التصفيات.

أما مع الأهلي فحدث ولا حرج، حيث كان أبرز ما قدمه أفشة مع الأحمر أغلى وأثمن لعشاق القلعة الحمراء من أي شئ، بعد هدفه الحاسم في الوقت القاتل بشباك الزمالك في نهائي القرن بدوري أبطال أفريقيا، ليعلن فوز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف ويتوج الأحمر بالنجمة التاسعة بعد غياب.

شارك أفشة مع الأهلي في الموسم الجاري في 17 مباراة، بواقع 5 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، و9 مباريات في الدوري العام، وثلاث مباريات في كأس العالم للأندية، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى.

يعتبر هدف أفشة مع الأهلي في شباك المقاولون العرب، هو نسخة أخرى من الهدف الذي سجله في شباك الزمالك، خاصة وأنه جاء في ظروف صعبة خلال اللقاء، حيث أحرز أفشة هدف التعادل بنتيجة 2/2، بعدما كان المقاولون متقدماً بهدفين نظيفين، قبل أن يضيف محمد شريف الهدف الثالث للأحمر ليحص الأهلي 3 نقاط ثمينة.

ظهر تأثير أفشة بشكل واضح للجميع خلال مشاركته مع الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا، ونجح صاحب القاضية في إحراز هدف تعزيز تقدم الأهلي في مباراة فيتا كلوب التي أقيمت بالجولة الرابعة لدور المجموعات والتي كان الأهلي في حاجة شديدة إلى الفوز بها للحفاظ على حظوظه في التأهل.

نظراً لدوره الفعال مع الأهلي بالموسم الجاري خصة في دوري أبطال أفريقيا، توج الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، جهود محمد مجدي أفشة مع الفريق الأحمر، ومنحه لقب لاعب الجولة لمرتين متتاليتين خلال مشاركته مع الأهلي أمام فيتا كلوب في مباراتي الذهاب والإياب.



















































