شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه "زحمة" مباريات أبريل بسياسة التدوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على العودة لسياسة التدوير بين اللاعبين خلال الفترة القادمة، للتعامل مع ضغط المباريات الكبير الذي ينتظر الفريق الأحمر بعد استئناف المسابقات وعقب نهاية التوقف الدولي لظروف مشاركة منتخب مصر في التصفيات الإفريقية، وخشية من تعرض المجموعة الأساسية للإجهاد والإصابات.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين لأنه مُقدم على خوض 8 مباريات في شهر أبريل سواء في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا، وهو ما يجعل الجهاز الفني متخوفا من تعرض لاعبيه للإصابات، لاسيما أنه يخوض تحديات قوية مثل مباراتيه الإفريقيتين ضد المريخ السوداني وسيمبا التنزاني ومواجهة الزمالك بقمة الدوري.

ويحاول موسيماني ومعاونيه استغلال عودة عدد من اللاعبين المصابين في تطبيق سياسة التدوير مثل وليد سليمان وناصر ماهر ومن قبلهما صلاح محسن، بخلاف ترقب أكثر من لاعب للمشاركة الأساسية مثل سعد سمير ورامي ربيعة وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام ووالتر بواليا.