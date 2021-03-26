شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الترسانة فى مؤجلات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف صالة ميت عقبة فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، مباراة الأهلى والترسانة المؤجلة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 بعدما كان محدد لها 10 مارس الجارى، إلا أن فريق الشواكيش طلب تأجيلها.

ويطمح فريق الأهلى فى الفوز بهذا اللقاء من أجل اعتلاء صدارة الدورى الممتاز فى ظل تواجده حاليا فى المركز الثانى برصيد 28 نقطة بالفوز على الزمالك فى الجولة الأخيرة 3 / 0.

ونجح فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى الفوز على الزمالك بنتيجة 3 / 0 فى ختام منافسات الدور الأول من نهائيات الدورى الممتاز للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021 على صالة نادى المقاولون العرب.

ويواصل الزمالك بهذه النتيجة صدارة ترتيب دورى الطائرة، حيث يتربع حتى الآن على القمة برصيد 29 نقطة، فيما ارتفع رصيد الفريق الأحمر صاحب المركز الثانى إلى النقطة 28 ويتبقى له مباراة واحدة مؤجلة أمام الترسانة.

ولعب الزمالك 11 مواجهة فاز فى 10 مباريات وخسر واحدة ، بينما لعب الأهلى 10 مواجهات فاز فى 9 وخسر فى مباراة و يتبقى له مباراة مؤجلة.

وينطلق الدور الثانى من نهائيات دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 يوم 29 مارس الجارى على ملاعب الأندية المشاركة فى المسابقة، حيث تشهد الجولة الأولى من هذا الدور لقاءات قوية بين كل من: القناة مع الزمالك وسموحة مع الأهلي وبتروجت مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الاتحاد السكندري والترسانة مع الطيران وسبورتنج مع الداخلية.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى الدورالثانى بختام المسابقة يوم 3 مايو المقبل، فيما يختتم الدور الأول بلقاء مؤجل بين الطيران وطلائع الجيش يوم 26 من نفس الشهر الجارى.