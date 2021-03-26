شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي راحة سلبية 24 ساعة.. ويعود للتدريب غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل لاعبو منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب على راحة سلبية اليوم لمدة 24 ساعة فى معسكر الفراعنة المفتوح بعد صعوبة الاتفاق على مباريات ودية بسبب فيروس كورونا.

قرر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة بمعسكر الفريق المقام باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021 في يوليو المقبل، على أن يعود اللاعبين للتدريبات غداً بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة.