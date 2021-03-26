موعد أبرز مباريات تصفيات امم افريقيا اليوم.. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستأنف اليوم الجمعة مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة للمشاركة بكأس امم افريقيا، حيث تلعب 6 مباريات في اطار منافسات خمسة مجموعات مختلفة.

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وكان المنتخب الوطني قد حسم تأهله لنهائيات امم افريقيا مساء أمس الخميس عقب تعادله مع مضيفه الكيني بهدف لكل فريق.

"الوفد" تستعرض أبرز مباريات تصفيات كأس امم افريقيا اليوم.. والقنوات الناقلة لها.

الرأس الاخضر والكاميرون:

تنطلق مباراة الرأس الاخضر امام المنتخب الكاميروني في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت

القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت مدينة ابوظبي.

وتنقل مباراة الرأس الأخضر والكاميرون حصرياً عبر قنوات bein sports.

مباراة الكونغو والسنغال:

تقام مباراة الكونغو والسنغال ضمن تصفيات امم افريقيا 2022، في السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت مدينة ابوظبي.

وتنقل مباراة الكونغو والسنغال حصرياً عبر قناة beIN Sports HD 4 بصوت المعلق أحمد فؤاد.

مباراة النيجر وكوتديفوار:

تنطلق مباراة النيجر وكوتديفوار ضمن تصفيات امم افريقيا ي تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت

القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت مدينة ابوظبي.وتنقل مباراة الرأس الأخضر والكاميرون حصرياً عبر قنوات bein sports.

مباراة موريتانيا والمغرب:

يصبح عشاق كرة القدم العربية والافريقية علي موعد مع مباراة مثيرة تجمع المنتخبين الموريتاني والمغربي ضمن التصفيات المؤهلة لأكس أمم افريقيا 2022.

وتلعب المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يكون

موعد اللقاء في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مدينة ابوظبي.

وتنقل مباراة الرأس الأخضر والكاميرون حصرياً عبر قنوات bein sports بصوت المعلق الرياضي محمد بركات.

كما تلعب مباراتي بوروندي امام افريقيا الوسطي، واسواتيني أمام غينيا بيساو في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.