مانشستر يونايتد يزاحم ريال مدريد وبايرن ميونخ علي ضم مدافع فياريال (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - تسعي ادارة نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، لدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبل بنهاية الموسم الجاري بقوة بحثاً عن تدعيم صفوف الفريق استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.

ويصر النرويجي اولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر علي

ضرورة التعاقد مع مدافع جديد رفقة ايريك بايلي وهاري ماكجواير والسويدي ليندولف.

وكشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن باو توريس مدافع فياريال الاسباني هو أبرز المطلوبين لتدعيم

صفوف الفريق الانجليزي في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويحظي اللاعب الاسباني باعجاب سولشاير خاصة وأنه يجيد اللعب بقدمه اليسري بجانب امتلاكه عنصر السرعة.

ويعد اللاعب أحد المطلوبين للانتقال الي عدة أندية اوروبية، في مقدمتها ريال مدريد الاسباني وبايرن ميونخ الالماني الذي تعاقد مؤخراً مع الفرنسي دايوت اوباميكانو.