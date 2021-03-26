شوف مصلحتك .. سيد عبد الحفيظ : لا يجوز ان يحصل لاعب على ٤٠ مليون والآخر يحصل على ٤ مليون .. كواليس تجديد عبدالله السعيد الاخيرة مع الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي لأول مرة عن كواليس تجديد عبدالله السعيد الاخيرة مع الأهلي ، مؤكدا انه قال له " شوف مصلحتك".

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لبرنامج اللعيب على mbc " مينفعش ابوظ غرفة ملابس الاهلي عشان تجديد عقد لاعب بفارق كبير جدا عن أصدقائه " ، اللاعيبة بتبص لبعضها ولا يجوز ان يحصل لاعب على ٤٠ مليون والآخر يحصل على ٤ مليون .

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " أعلن مواعيد مباريات الجولة الخامسة والسادسة لـ منافسات مجموعات دورى أبطال إفريقيا والتى يشارك بها الأهلى والزمالك من مصر.

وقرر الكاف إقامة منافسات الجولة الخامسة 3 أبريل على ان يلتقى الأهلى مع المريخ السوداني بالخرطوم فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

أما بالنسبة لمنافسات الجولة السادسة فيلعب الأهلى مع سيمبا التنزانى فى القاهرة فى تمام الساعة التاسعة مساء يوم 9 أبريل المقبل.