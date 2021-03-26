عماد متعب: فرصة رمضان صبحي في التواجد مع منتخب مصر أصبحت صعبة

الشارقة - اميمة ياسر - قال عماد متعب، نجم الأهلي الأسبق، أن فرصة تواجد رمضان صبحي، صانع ألعاب بيراميدز، مع منتخب مصر أصبحت صعبة بعد رحيله عن الأحمر.

أضاف "متعب" خلال لقائه ببرنامج "ملعب on" المذاع عبر فضائية "on time sports" أن رمضان صبحي لو كان متواجد في منتخب مصر كان سيشارك الثلاثي تريزيجيه ومحمد صلاح وافشة أيضًا بنفس الطريقة.

و ردا علي سؤاله عن فرص أنضمام رمضان صبحي للمنتخب في ظل في وجود صلاح وتريزيجيه؟ قال: فرصة رمضان صبحي للانضمام لمنتخب ابتعدت هذا ليس تقليل من نادي بيراميدز، ولكن تواجده في الأهلي وحصد البطولات والظهور والأداء مختلف تمامًا، اسم النادي يفرق جدًا وهذا ليس تقليل من بيراميدز.

وأكد "متعب" ان "رمضان" ادائه في بيراميدز ليس في أفضل حالاته في الفترة الأخيرة، وتريزيجيه لاعب محترف ويؤدي بشكل جيد جدًا ومحمد صلاح من من أفضل اللاعبين المتواجدين في العالم فشيء طبيعي أن يكون متواجد وهناك مجدي أفشة ومصطفى محمد مهاجم صريح.