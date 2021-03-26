إبراهيم سعيد: أحمد أيمن منصور انضم للمنتخب ’’مجاملة’’..و محمد هاني لو مش في الأهلي مش هينضم للمنتخب

الشارقة - اميمة ياسر - أكد ابراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق أن أحمد أيمن منصور مدافع نادي بيراميدز انضم إلى صفوف المنتخب الوطني على سبيل المجاملة ، ولا يصلح لاعباً دولياً .

وأضاف "سعيد"خلال لقائه ببرنامج ’’ البريمـو ’’المذاع عبر فضائية ’’ Ten ’’ ان اللاعب أحمد أيمن منصور لم يكن متواجداً في المباراة ، ولا يستحق الإنضمام للمنتخب نظراً لابتعاده عن المشاركة في المباريات مع بيراميدز .

وتابع: هناك علامات استفهام كبيرة على آداء محمد هاني أمام كينيا ، و أعتقد أنه لو كان لاعباً في نادِ آخر غير الأهلي لما انضم لصفوف المنتخب الوطني.