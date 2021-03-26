ضياء السيد: أداء المنتخب تحت قيادة حسام البدري عشوائي وسيء جدًا ومفهوش أي فنيات

الشارقة - اميمة ياسر - وجه ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق، والمحلل الفني لقناة صدى البلد، رسالة إلى حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بضرورة مراجعة حساباته بعد ظهور منتخب مصر بشكل سييء أمام كينيا، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس في نيروبي ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وأضاف "السيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "ten" أن المنتخب الوطني لكرة القدم قدم أداء سيئًا وعشوائيًا، كما أن المستوى الفردي والجماعي لعناصر المنتخب غير جيدة.

وتابع: حسام البدري راهن على وسط المعلب، لكنه ظهر بشكل سييء في المباراة أمام منتخب كينيا، كما أن الناحية الهجومية والدفاعية حدث لها اختراقات بالجملة.

وأوضح الكابتن "ضياء السيد" أن المنتخب نجح في تسجيل هدف مبكر في بداية اللقاء أمام كينيا ثم تعرض لاعب من أصحاب الأرض للطرد في الربع الساعة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة ما أدى إلى تعادل المنتخب بأداء سييء.

وطالب ضياء السيد من حسام البدري مراجعة حساباته، موضحاً أن محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب، ظهر بأداء جيد، وأدى ما عليه خلال اللقاء أمام كينيا.