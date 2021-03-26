تصفيات مونديال 2022: ألمانيا تبدأ مشوارها بثلاثية نظيفة أمام أيسلندا

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برلين : خطا المنتخب الألماني أولى خطواته لنزع وصمة خسارته التاريخية أمام إسبانيا بسداسية نظيفة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بدكّ شباك نظيره الأيسلندي 3 0 الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة العاشرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وسجل أهداف المانشافت كل من ليون غوريتسكا (3)، كاي هافيرتس (7)، وإيلكاي غوندوغان (56).

وبهذه النتيجة، تصدر منتخب الماكينات المجموعة العاشرة بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن أرمينيا الثانية، فيما قبع المنتخب الأيسلندي في قعر الترتيب بصفر نقاط.

وبعد هذه المباراة في دويسبرغ، يحل المنتخب الألماني ضيفاً على رومانيا لاحقاً، قبل ثلاثة أيام من مواجهة مقدونيا الشمالية في دويسبرغ مجدداً.

ويحتاج المدرب يواكيم بوف الذي سيترك منصبه في نهاية كأس أوروبا الصيف المقبل، إلى تحقيق انتصارات مقنعة أمام منتخبات في متناول فريقه لاستعادة ثقة الجماهير الألمانية بعد أقسى خسارة له منذ عام 1931 عندما سقط امام اسبانيا بسداسية نظيفة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وافتتح غوريتسكا نجم بايرن ميونيخ الألماني التسجيل للألمان، بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت إلى يسار الحارس (3).

وما هي إلا أربع دقائق، حتى ضاعف نجم تشلسي هافيرتس النتيجة للمانشافت بالطريقة نفسها بعد لعبة تمريرات رائعة (7)، لينتهي الشوط الأول بتقدم ألمانيا بهدفين نظيفين.