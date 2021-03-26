تصفيات مونديال 2022: فوز منطقي لايطاليا على ايرلندا الشمالية بهدفين نظيفين

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بارما (إيطاليا) : حافظت ايطاليا على سجلها خاليا من الهزائم منذ 10 ايلول/سبتمبر عام 2018 على مدى 20 مباراة بفوزها على ايرلندا الشمالية 2 صفر الخميس ضمن منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الاوروبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

وسجل دومينيكو بيراردي (14) وتشيرو ايموبيلي (39) الهدفين.

وخاض مدافع ايطاليا ونادي يوفنتوس المخضرم ليوناردو بونوتشي مباراته الرقم 100 في صفوف الازوري وذلك بعد 11 عاما على باكورة مشاركاته الدولية وتحديدا ضد الكاميرون في مباراة ودية عام 2010.

وبات بونوتشي (33 عاما)، ثامن لاعب ايطالي يخوض 100 مباراة دولية او اكثر في صفوف منتخب بلاده لينضم الى حامل الرقم القياسي الحارس الشهير جانلويجي بوفون (176) وفابيو كانافارو (136)، باولو مالديني (126) ودانييلي دي روسي (117)، اندريا بيرلو (116)، دينو زوف (112) وجورجيو كييليني (106).

افتتح المنتخب الايطالي الذي لم يخسر اي من مبارياته ال55 الاخيرة على ارضه، التسجيل بواسطة بيراردي في سقف الشباك من زاوية ضيقة (14) وهو الهدف الثالث له في اخر ثلاث مباريات.

ثم استثمر المنتخب الايطالي هجمة مرتدة سريعة مررها فيها لورنزو انسينيي كرة متقنة باتجاه ايموبيلي ليتابعها داخل الشباك (39).

وتحسن اداء ايرلندا في الشوط الثاني وتدخل حاري ايطاليا جانلويجي دوناروما مرتين لانقاذ مرماه من هدفين محققين في الدقيقتين 55 و71.