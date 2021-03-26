تصفيات مونديال 2022: خماسية انكليزية في مرمى سان مارينو

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لندن: دك منتخب انكلترا شباك نظيره المتواضع سان مارينو بخمسة اهداف دون رد الخميس ضمن منافسات المجموعة التاسعة الاوروبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

اشرك مدرب انكلترا غاريث ساوثغيت الذي كان يقود مباراته الرقم 50 على رأس الجهاز الفني للاسود الثلاثة، تشكيلة من الصف الثاني نظرا لتواضع المنتخب المنافس وخوض فريقه ثلاث مباريات في مدى ستة ايام.

وكان جيسي لينغارد المعار من مانشستر يونايتد الى وست هام ابرز العائدين الى التشكيلة الرسمية بعد غياب لاشهر عدة لا سيما في ظل تراجع مستواه الموسم الماضي قبل ان يبلي بلاء حسنا في صفوف الفريق اللندني في الاونة الاخيرة.

ضغط المنتخب الانكليزي منذ بداية المباراة ونجح في افتتاح التسجيل عبر لاعب وسط ساوثمبتون جيمس ورد براوس اثر تمريرة عرضية من الظهير الايسر بن تشيلول اسكنها داخل الشباك (14). والهدف هو الاول على الصعيد الدولي لورد براوس.

واضاف المنتخب الانكليزي هدفه الثاني عبر هداف ايفرتون دومينيك كالفرت لوين اثر تمريرة من ريس جيمس على القائم البعيد تابعها برأسه داخل الشباك (21).

وسرعان ما اضافت انكلترا الهدف الثالث عبر رحيم سترلينغ بتمريرة من مايسون ماونت (30).

والهدف هو الثاني عشر لسترلينغ في اخر 14 مباراة دولية، كما انه الهدف ال150 في مسيرته على صعيد الاندية والمنتخب الانكليزي. وف مطلع الشوط الثاني اضاف كالفرت لوين هدفه الشخصي الثاني والرابع لانكلترا بعد تمريرة من لينغارد ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (53).