الدوري الاميركي للمحترفين: الفرنسي فورنييه من اورلاندو الى بوسطن سلتيكس

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لوس انجليس: انتقل الفرنسي إيفان فورنييه من اورلاندو ماجيك الى صفوف بوسطن سلتيكس الذي يلعب عادة الادوار الاولى في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بحسب ما أعلنت شبكة "اي اس بي ان" الاميركية الخميس.

ويخوض فورنييه (28 عاما) افضل موسم له في الدوري الاميركي مع معدل بلغ 19,7 نقطة و7,3 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة، وسينضم الى بوسطن الذي يحمل الرقم القياسي في عدد الالقاب بالتساوي مع لوس انجليس ليكرز (كلاهما 17 لقبا).

وكانت اندية عدة ترغب في الحصول على خدمات فورنييه في اليوم الاخير من الانتقالات ابرزها نيويورك نيكس، دالاس مافريكس ودنفر ناغتس علما بانه دافع عن الوان الاخير في بداية مسيرته في الولايات المتحدة وتحديدا من 2012 الى 2014.

وكان بوسطن سلتيكس بلغ نهائي المنطقة الشرقية العام الماضي وخسر امام ميامي هيت الذي سقط بدوره امام ليكرز في نهائي البلاي أوف.