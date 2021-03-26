شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يؤجل ظهور أيمن حفنى مع الزمالك لعدم الجاهزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تتجه النية لدي الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، لتأجيل ظهور أيمن حفني صانع ألعاب الفريق، في أي من المباريات الودية التى من الممكن أن يخوضها الفريق في حال الاتفاق علهيا ، استعدادا لخوض مباراة مولودية الجزائر، يوم 3 إبريل المقبل، في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء مصيري.

ويري كارتيرون أن أيمن حفني غير جاهز من الناحية البدنية بالشكل المناسب، ويرغب المدرب الفرنسي في التركيز على اللاعبين المنتظر الاعتماد عليهم في مباراة مولودية الجزائر المصيرية لضرورة تحقيق الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.