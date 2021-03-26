شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يؤجل مفاوضات الأهلي مع كريم فؤاد حتى يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادي النجوم تأجيل أية مفاوضات بشأن التعاقد مع كريم فؤاد لاعب الفريق والمعار إلى إنبي لحين انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الحالي، لاسيما بعد دخول اللاعب اهتمام أكثر من نادي للتعاقد معه سواء الأهلي الذي يرغب في ضم اللاعب أو إنبي الذي يرغب في الحفاظ عليه بعد انتهاء الإعارة.

وأكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم أن المفاوضات على بيع كريم فؤاد معلقة لحين نهاية إعارته مع إنبي والتي تنتهي بنهاية مايو المقبل، بحيث يتم التفاوض على بيعه في شهر يونيو حال عدم تفعيل إنبي بند شراء اللاعب مقابل دفع 15 مليون جنيه بتاريخ ينتهي في 31 مايو، أو بيعه لأي من الأندية الراغبة في ضمه، ولكن سيستمر مع الفريق البترولي حتى نهاية الموسم.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فريق الشباب بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت صباح أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

شهدت المباراة مشاركة وليد سليمان في التشكيلة الأساسية بعد عودته من الإصابة، فيما دفع بيتسو موسيماني بتشكيلة ضمت علي لطفي وبدر بانون وسعد سمير ورامي ربيعة، وناصر ماهر وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن، مع التدعيم ببعض العناصر الشابة على مدار شوطي اللقاء.

تقدم فريق الشباب تحت قيادة مدربه عمرو أنور بالهدف الأول في الدقيقة 20 من تصويبة قوية قبل أن يتعادل بدر بانون بعدها بدقيقتين، وفي الدقيقة 28 سجل بانون الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 31 نجح مروان محسن في إضافة الهدف الثالث للفريق، واستمر الأداء المميز بين الفريقين لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني لكل فريق بعدة تبديلات؛ لإنعاش الخطوط وتجربة المزيد من اللاعبين وسجل أحمد سيد غريب الهدف الرابع للفريق الأول في الدقيقة 49.