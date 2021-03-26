مشاهدة اهداف مباراة منتخب ايطاليا ومنتخب ايرلندا الشمالية بتصفيات كأس العالم 2022 – فيديو

مشاهدة اهداف مباراة منتخب ايطاليا ومنتخب ايرلندا الشمالية بتصفيات كأس العالم 2022، التي أقيمت ضمن مباريات اليوم الخميس 25-3-2021، ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022.

أنهى المنتخب الايطالي نتيجة المباراة لصالحه خلال الشوط الأول عندما سجل ثنائية بواسطة بيرادي وإيموبيلي في الدقيقتين 14 و39.

ولم تفلح محاولات المدير الفني لمنتخب آيرلندا الشمالية “أيان براكولوف” لتقليص فارق الأهداف بعد استعانته بـ 4 لاعبين من على دكة البدلاء في الشوط الثاني.

وتلقى بيرادي تمريرة طولية رائعة على الرواق الأيمن من “فلورينزي” توغل بها داخل منطقة الجزاء، ومن زاوية ضيقة للغاية أطلق تصويبة قوية في سقف الشباك، ليعلن تقدم إيطاليا في نتيجة المباراة بهدف دون رد بعد أول ربع ساعة.

وفي لعبة هجمة مرتدة قادها نجم نابولي “إنسيني”، سجل هداف لاتسيو إيموبيلي الهدف الثاني للاتزوري بتسديدة جميلة بباطن القدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء ذهبت على أقصى يسار حارس المرمى في الدقيقة 39.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في تصفيات قارة أوروبا إلى عشر مجموعات، أول أربع مجموعات تضم 5 منتخبات، أما الـ6 مجموعات الأخرى تضم 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة، ويخوض صاحب المركز الثاني مباراة الملحق.

ويلعب منتخب ايطاليا وايرلندا الشمالية لحساب المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات، سويسرا، بلغاريا، وليتوانيا.

واستقبل منتخب إيطاليا نظيره الايرلندي الشمالي على ملعب “اينيو تارديني” بمدينة بارما، في الجولة الإفتتاحية من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ونقل بث مباشر مباراة ايطاليا وايرلندا الشمالية على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما نقل على قناة الراي 1 الإيطالية.

وأدار لقاء ايطاليا وايرلندا الشمالية، الحكم التركي “علي بلايبيك”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

وكانت ايطاليا قد أخفقت في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2018 لأول مرة منذ عام 1958، ولهذا ظهر الفريق تحت قيادة روبرتو مانشيني عاقد العزم على حصد أول ثلاث نقاط أمام آيرلندا الشمالية وبدء التصفيات هذه المرة بشكل جيد، حتى لا يدخل في حسابات معقدة كما حدث من قبل.

وبعد مباراة اليوم والفوز على آيرلندا الشمالية، لم يتعرض منتخب ايطاليا للخسارة في آخر 23 مباراة، انتصر في 18 مناسبة، وحقق 5 تعادلات، وحافظ على نظاقة شباكه في آخر 4 مباريات.

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