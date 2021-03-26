مشاهدة اهداف مباراة منتخب اسبانيا ومنتخب اليونان في تصفيات كأس العالم – فيديو

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو مشاهدة اهداف مباراة منتخب اسبانيا ومنتخب اليونان، في أهم مباريات اليوم الخميس 25-3-2021، ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022.

نقل بث مباشر مباراة منتخب اسبانيا ومنتخب اليونان على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي البحريني “خالد الحدي”، كما نقل على قناة سبورت تي في 1 البرتغالية.

وأدار لقاء منتخب اسبانيا ومنتخب اليونان، الحكم الإيطالي “ماركو جويدا”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

أكتفى منتخب اسبانيا بالتعادل أمام منتخب اليونان في مستهل مشواره، بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، في المباراة التي أقيمت ملعب “نويفو لوس كارمينيس” بمدينة غرناطة.

وسجل “ألفارو موراتا” هدف التقدم للمنتخب الإسباني في الدقيقة (33)، بطريقة رائعة، قبل أن يعدل “أنستاسيوس باكاسيتاس” النتيجة لصالح المنتخب اليوناني في الدقيقة (57) من علامة الجزاء.

وظلت المباراة هادئة في ظل سيطرة المنتخب الاسباني، حتى أتت الفرصة الأولى للاروخا عن طريق “داني أولمو” الذي أطلق تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، اصطدمت في العارضة بالدقيقة (32).

ونجح منتخب اسبانيا في تحقيق المهم، بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة (33)، بعدما أرسل “كوكي” تمريرة بينية متقنة وصلت إلى ألفارو موراتا، داخل منطقة الجزاء، الذي استلم الكرة بصورة مميزة على الصدر، وانفرد بحارس اليونان وسدد مباشرة في الشباك.

وتحصل منتخب اليونان على ضربة جزاء في الدقيقة (54)، بعد تعرض ماسوراس للإعاقة من قبل المدافع إينيغو مارتينيز أثناء إبعاده الكرة من داخل منطقة الـ18.

وتولى “انستاسيوس باكاسيتاس” تنفيذ ضربة الجزاء بنجاح في شباك الحارس أوناي سيمون، مسجلًا هدف التعادل للمنتخب اليوناني في الدقيقة (54).

وكاد منتخب اسبانيا يتقدم في النتيجة من جديد في الدقيقة (75)، لولا رعونة البديل “أويارزابال” الذي فشل في استغلال عرضية خوسيه جايا، أمام المرمى الخالي من حارسه، بعدما مرت الكرة مرت بغرابة أسفل قدم مهاجم ريال سوسيداد، ومرت باقي دقائق المباراة بسلام على منتخب اليونان لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

ويلعب منتخب اسبانيا واليونان لحساب المجموعة الثانية، والتي تضم منتخبات، السويد، جورجيا وكوسوفو.

وانتصر منتخب السويد على “جورجيا” اليوم، ليتصدر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يتشارك منتخب اسبانيا ومنتخب اليونان المركز الثاني بنقطة واحدة في رصيدهما.

وسيلعب منتخب اسبانيا يوم الأحد القادم أمام “جورجيا” في الجولة الثانية، فيما تم إعفاء منتخب اليونان من خوض مباراة الجولة الثانية، حيث سيواجه منتخب السويد، منتخب كوسوفو.

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