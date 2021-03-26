نتيجة مباراة منتخب ألمانيا ومنتخب ايسلندا فى تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على نتيجة مباراة منتخب ألمانيا ومنتخب ايسلندا، في أهم مباريات اليوم الخميس 25-3-2021، ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022، والتي استضافها ملعب “ام اس في ارينا” بمدينة دوشبرغ، والمنتهية بفوز الماكينات الالمانية بنتيجة 3-صفر.

حقق المنتخب الألماني بداية ناجحة في مشوار التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، وتغلب على المنتخب الأيسلندي بنتيجة 3 / صفر.

وفي مباراتين أخريين بالمجموعة نفسها، تغلبت رومانيا على مقدونيا الشمالية بنتيجة 3 / 2 وأرمينيا على ليختنشتاين بنتيجة 1 / صفر.

وعلى ملعب “ام.اس.في أرينا”، حقق المنتخب الألماني بداية قوية في المباراة وتقدم بهدفين مبكرين سجلهما ليون جوريتسكا وكاي هافيرتز في الدقيقتين الثالثة والسابعة، ثم أضاف إلكاي جوندوجان الهدف الثالث في الدقيقة 56.

يلعب منتخب ألمانيا وايسلندا لحساب المجموعة العاشرة، والتي تضم أرمينيا، رومانيا، مقدونيا الشمالية، وليشتنشتاين.

ولم يهزم منتخب ألمانيا في 33 مباراة متتالية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، في سلسلة بدأت في عام 2001، حيث حقق منتخب المانشافت 28 انتصار، و5 تعادلات.

ويعتبر منتخب ألمانيا الدولة الوحيدة التي وصلت إلى منصة التتويج في كأس العالم (المركز الثالث أو أفضل) في كل عقد من الزمن أقيم فيه المونديال، وسوف يتطلعون إلى مواصلة هذا الإرث هذا العقد.

وعانى منتخب ألمانيا من أسوأ هزيمة على الإطلاق في تاريخه في آخر مباراة خاضها وكانت في دوري الأمم الأوروبية، حيث خسر أمام منتخب إسبانيا بنتيجة (6-0).