نتيجة مباراة منتخب الجزائر ومنتخب زامبيا في تصفيات امم افريقيا 2021 “قمة مجنونة”

تعرف على نتيجة مباراة منتخب الجزائر ومنتخب زامبيا في تصفيات امم افريقيا 2021، والتي أقيمت ضمن مباريات اليوم الخميس 25-3-2021، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

عاش عشاق منتخب الجزائر مباراة قمة في الجنون، حيث بدا وكأن فريقهم ماض نحو تحقيق فوز مريح كما حدث في مباراة الذهاب، لا سيما بعد تسجيل هدفين مبكرين، إلا أنه عانى الأمرين فيما بعد، لينتهي اللقاء بـ نتيجة التعادل 3/3.

قدم منتخب الجزائر مستوى متميز في الشوط الأول من المباراة، واستطاع تسجيل هدفين متتاليين حملا توقيع رشيد غزال وسليماني إسلام في الدقيقتين 19 و25، وكل لاعب صنع للآخر.

وسجل منتخب زامبيا هدف تقليص النتيجة في الدقيقة 34 عن طريق “باتسون داكا” من ركلة جزاء صحيحة، وتسبب اعتراض يوسف بلايلي على الحكم في تحصله على بطاقة صفراء.

وخلال الشوط الثاني أضاف منتخب زامبيا الهدف الثاني برأسية جميلة من اللاعب شاما في الدقيقة 52.

لكن المنتخب الجزائري عاد وتقدم في النتيجة بالهدف الثالث بواسطة سليماني إسلام في الدقيقة 55 بعد تلقيه تمريرة من نجم السد القطري بغداد بونجاح.

وفي الدقائق الـ 10 الأخيرة من اللقاء احتسب الحكم ركلة جزاء جديدة لمنتخب زامبيا سجل منها باتسون داكا الهدف الثالث.

وضغط منتخب زامبيا بكل ما لديه من قوة قبل نهاية المباراة لعل وعسى يسجل هدف الفوز القاتل، لكن التسرع أدى إلى ضياع العديد من الفرص السهلة، بالاضافة إلى تصدي القائم الأيسر للحارس ريس مبولحي لكرة مشتتة بالخطأ من الدفاع الجزائري.

وأقيمت مواجهة الجزائر وزامبيا على استاد هيروز الوطني، وانطلق البث المباشر فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت الجزائر، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

ويتواجد منتخب الجزائر، وزامبيا فى المجموعة الثامنة والتي تضم منتخبات، “زيمبابوي، وبتسوانا”، ويتأهل الى نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون هذا العام 2021، أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات.

وواصل منتخب الجزائر المباراة انفراده بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، جمعهم من ثلاث انتصارات وتعادلين، ويبتعد عن أقرب ملاحقيه منتخب زيمبابوي بفارق 3 نقاط ليضمن بذلك تأهله كأول مجموعته إلى بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

على الجانب ودع منتخب زامبيا التصفيات بسبب تعادله اليوم حيث تراجع للمركز الأخير برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن بوتسوانا، وبفارق 4 نقاط عن زيمبابوي صاحبة المركز الثاني بعد الفوز الثمين الذي حققته على بوتسوانا اليوم بنتيجة 1/صفر.

يذكر أن منتخب الجزائر هزم زامبيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا بخماسية نظيفة، وأقيمت المباراة على ملعب مصطفي تشاكر يوم 14-11-2019.

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