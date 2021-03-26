نتيجة مباراة منتخب ليبيا ومنتخب تونس فى تصفيات كأس أمم أفريقيا “نسور قرطاج تمزق آخر أمل”

تعرف على نتيجة مباراة منتخب ليبيا ومنتخب تونس، في أهم مباريات اليوم الخميس 25-3-2021، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي استضافها ملعب شهداء بنينا.

مزق منتخب نسور قرطاج آخر أمل للمنتخب الليبي فى التأهل الى كأس أمم أفريقيا بالكاميرون الصيف المقبل، وذلك بعد أن ألحق به هزيمة قاسية فى عقر داره بطرابلس بنتيجة 5-2.

انتهت نتيجة الشوط الاول بين المنتخبين بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف، تقدم المنتخب الليبي فى الدقيقة 22 عن طريق اللاعب “مؤيد اللافي” من ضربة رأ سية جميلة، وتعادل للمنتخب التونسي اللاعب “ياسين مرياح” فى الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 48 أضاف سيف الدين الجزيري الهدف الثاني لتونس، قبل أن يسجل محمد دراغر الهدف الثالث في الدقيقة 51، ليعود منتخب ليبيا مجددا عن طريق اللافي في الدقيقة 54.

وعزز المنتخب التونسي صدارته للمجموعة برصيد 13 نقطة، حيث كان قد ضمن تأهله للنهائيات في وقت سابق من التصفيات، فيما تجمد رصيد منتخب ليبيا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

وسجل أنيس بن سليمان الهدف الرابع في الدقيقة 84، قبل أن يضيف الجزيري الهدف الثاني له والخامس لمنتخب تونس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

ويتواجد منتخب تونس، ومنتخب ليبيا فى المجموعة العاشرة، والتي تضم منتخبات، “تنزانيا، وغينيا الإستوائية”، ويتأهل الى نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون هذا العام 2021، أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات.

وسعي اليوم منتخب نسور قرطاج الى تحقيق الفوز أمام مضيفه المنتخب الليبي للتأهل كأول مجموعته وللحفاظ على سجله بالتصفيات خالي من الهزائم، فى المقابل كان يأمل منتخب ليبيا حصد النقاط الثلاثة من أجل الإبقاء على فرصه فى التأهل.

جدير بالذكر ان مباراة المنتخب الليبي والمنتخب التونسي بالجولة الاولي فى تصفيات كأس أمم أفريقيا قد شهدت فوزاً كاسحاً لتنسور قرطاج بنتيجة (4-1)، فى المباراة التي اقيت بينهما يوم 15-11-2019 على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية.

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