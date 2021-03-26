مشاهدة فيديو اهداف مباراة منتخب السعودية ومنتخب الكويت الودية التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض، وانتهت بفوز المنتخب السعودي.

استطاع منتخب السعودية حسم مواجهته أمام نظيره الكويتي بـ نتيجة 1/صفر، جاء خلال الشوط الثاني، بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السبي.

وسجل هدف السعودية الوحيد لاعب نادي النصر السعودي “عبد الإله العمري” في الدقيقة 70 من صناعة لاعب نادي الإتفاق السعودي محمد الكويكبي.

وبدأ منتخب السعودية تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار بتشكيلة أثارت الكثير من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر وفيسبوك”.

وتواجد في حراسة المرمى “محمد العويس” وأمامه محمد البريك وزياد الصحفي وحسان تمبكتي وعلي البليهي، وفي خط الوسط عبد الله عطيف وناصر الدوسري وسامي النجعي وعبد الرحمن غريب ومحمد الكويكبي، وفي خط الهجوم صالح الشهري.

وخلال الشوط الثاني حاول هيرفي رونار تعديل طريقة اللعب فدفع بالاسمري وفهد المولد وعبد الإله العمري في الدقائق 60 و65 و68، ليتمكن من تسجيل هدف التقدم.

كما شارك في هذه المباراة نجم وسط الهلال سالم الدوسري بدلاً من سامي النجعي، وفي الدقائق الأخيرة لعب سعود عبد المجيد بدلاً من الكويكبي.

على الجانب الآخر شارك في تشكيلة منتخب الكويت كل من “خالد الرشيدي – فهد حمود – سامي الصانع – عبد العزيز بن ناجي – حمد القادف – فواز العتيبي – مهدي دشتي – عيد الرشيدي – بندر السلامة – مبارك االغنيني – شبيب الخالدي.

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مشاهدة فيديو اهداف مباراة منتخب السعودية ومنتخب الكويت الودية “عبد الإله العمري يفعلها”